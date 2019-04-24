كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيوزيلندا تعرض منح الإقامة الدائمة للناجين من حادث هجوم المسجدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت نيوزيلندا، أمس الثلاثاء، إنها ستمنح الإقامة الدائمة لجميع الناجين من الهجوم المسلح الذي استهدف مسجدين في كرايستشيرش وأسفر عن مقتل 50 من المصلين.

ووجهت السلطات للأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، الذي يُعتقد بأنه من دعاة تفوق الجنس الأبيض، 50 اتهاما بالقتل في أعنف حادث قتل جماعي تشهده البلاد والذي تسبب أيضا في إصابة 50 آخرين خلال صلاة الجمعة، بحسب رويترز.

وتقول الحكومة إنها تبحث منح تأشيرات للناجين ولكن لم يتم الإعلان عن أي قرار. ولم تنشر الأخبار المتعلقة بذلك إلا على هيئة رابط على موقع الهجرة وذلك لتجنب أي رد فعل عنيف من معارضي الهجرة حسبما يرى البعض.

وقالت إدارة الهجرة في نيوزيلندا إنه تم إنشاء فئة جديدة للتأشيرات تحت اسم تأشيرة رد الفعل على كرايستشيرش 2019، ويمكن للأشخاص الذين كانوا بالمسجدين وقت وقوع الهجوم في 15 مارس التقدم بطلب للحصول على التأشيرة وكذلك الذين يرتبطون بهم بصلة قرابة مباشرة.