بعد تمرير التعديلات.. السيسي للمصريين: أبهرتم العالم باصطفافكم الوطني ووعيكم القومي

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة إلى الشعب المصري بعد الإعلان عن نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي بموجبها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2030.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فإن أكثر من 88% من المصوتين وافقوا على تلك التعديلات.

وكتب الحساب الرسمي للرئيس السيسي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقول: “تحية تقدير واعتزاز للشعب المصرى العظيم الذى أبهر العالم باصطفافه الوطني ووعيه القومى بالتحديات التى تواجه مصرنا العزيزة”.

وأضاف السيسي في رسالته: “إن ذلك المشهد الرائع الذى صاغه المصريون بعبقريتهم المعهودة حين شاركوا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ممارسين حقهم السياسى والدستوري سيُسجل بحروف الفخر في سجل أمتنا التاريخي”.

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وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار لاشين إبراهيم، قد كشف النتائج الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة، مساء الثلاثاء، قائلاً إن “عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 27 مليوناً و193 ألفاً و593 ناخباً في الخارج والداخل، من أصل 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين لهم حق التصويت، بنسبة مشاركة بلغت 44.33 في المائة”.

وتتناقض النتائج الرسمية مع ما رصدته منظمات حقوقية محلية، حول عدم تجاوز نسبة المشاركة 8 في المائة على أفضل التقديرات، قياساً بضعف الإقبال الذي رصدته منظمات المجتمع المدني خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، علاوة على منع وسائل الإعلام من متابعة أعمال الفرز في اللجان الفرعية، وكذلك عملية تجميع أرقام المصوتين في اللجان العامة، بتعليمات من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال إبراهيم أن عدد الأصوات الصحيحة في الاستفتاء بلغ 26 مليوناً و362 ألفاً و421 صوتاً، بنسبة 96.94 في المائة، مقابل 831 ألفاً و172 صوتاً للأصوات الباطلة، بنسبة 3.06 في المائة، بواقع 23 مليوناً و416 ألفاً و741 صوتاً مؤيداً للتعديلات، بنسبة 88.83 في المائة من الأصوات الصحيحة، و2 مليون و945 ألفاً و580 صوتاً رافضاً، بنسبة بلغت 11.17 من الأصوات الصحيحة.