نقطة نظام.. إنهم يوظفون أموالكم لقتل جريدتكم

نُشهد قراءنا على أننا قمنا في هذه الجريدة بتغطية المعرض الدولي للفلاحة، وما رافقته وسبقته من أنشطة وندوات، اضطلاعا منا بواجب الإخبار بكل موضوعية وحياد وتوازن.

لكن أشخاصا أنيطت بهم مسؤولية تدبير بعض المرافق العمومية، يصرون على لعب دور الصغار، وقد تابعتم كيف تقصي جميع المصالح التابعة لوزارة الفلاحة هذه الجريدة من الإعلانات التي تُرصد ميزانيتها من المال العام، ويفترض فيها أن تُصرف بناء على معايير أهمها حضور وقيمة المنابر الإعلامية في السوق، ثم دعم التعددية والحرية والتنوع.

أشخاص مثل عزيز أخنوش وطارق السجلماسي ومصطفى التراب وبدر الكانوني… يكشفون كل يوم نظرتهم الحقيقية إلى الإعلام والمجتمع والمغاربة. فهم لا يعادون هذه الجريدة ويحاصرونها لأنها تستهدفهم أو تعاكسهم، بل فقط لأنهم لا يريدون للمغاربة أن يعرفوا ويروا ويقرؤوا إلا بمقدار ما يريدونه ويسمحون به ويتحكمون فيه. وهو ما لم ولن يجدوه في هذه الجريدة.

إنهم يوظفون أموالكم لقتل جريدتكم، فاشهدوا.