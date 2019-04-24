شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ائتلاف دعم مصر يوجه رسالة للمصريين بعد تسجيل أعلى نسبة مشاركة بالاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن نسبة مشاركة المصريين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى بلغت 44.33%، تؤكد حرص المصريين على استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية والإنجازات على أرض الواقع، وأن المصريين لديهم عزيمة على على تحقيق ذلك ولن يُثنيهم احد عن تحقيق ذلك.

وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن نسبة المشاركة التى تعد هى الأعلى أفسدت محاولات كل من يحاول تعطيل مسيرة الشعب المصرى نحو التنمية، كما انها تعنى حرص المصريين على مصلحة وطنهم وأنهم ماضون فى تحقيق مزيد من الاستقرار السياسى على أرض الواقع، وأن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد ضد كل المحاولات التى تهدف للنيل من هذا الوطن.

وأشاد رئيس ائتلاف دعم مصر، بمشاركة كل فئات الشعب المصرى سواء المرأة والشباب ومن قبلهم الرجال والشيوخ الذين تقدموا الصفوف وحرصوا على التواجد أمام مقار اللجان الانتخابية منذ الصباح الباكر للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى، موجها التحية لكل من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية والقضاء والهيئة الوطنية للانتخابات والإعلام على ما بذلوه فى هذا الإطار خلال الفترة السابقة.

ووجه رئيس ائتلاف دعم مصر رسالة للمصريين عقب إعلان نتيجة الاستفتاء قائلا: "لقد بدأنا مرحلة جديدة اطالب فيها الشعب كل فى موقعه أن نحافظ على تلك الحالة من الانتماء والوطنية وأن تنعكس تلك الحالة إيجابا فى أعمالنا وإنتاجنا وتحسن أدائنا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية".