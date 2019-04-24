أحمد سيف الدين
أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، معارضته بقوة لإلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة في البرلمان، خلال زيارته المقبلة لبريطانيا في يونيو المقبل.
وأكد بيركو أن البرلمان البريطاني لن يصدر أي دعوة رسمية للرئيس ترامب من أجل إلقاء خطاب في مجلس العموم البريطاني بينما يعارضه في ذلك رئيس مجلس اللوردات، لورد فاولو.
ووفقا لما نشرته الإندبندنت البريطانية يرى فاولو أنه يجب منح ترامب فرصة لإلقاء كلمة أمام البرلمان خلال زيارته إلا أن بيركو يري أن رفض هذه الكلمة ما هو إلا تكريسا لوجهة النظر البريطانية الرافضة...
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان البريطاني يرفض إلقاء خطاب لـ ترامب داخله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.