البرلمان البريطاني يرفض إلقاء خطاب لـ ترامب داخله

أحمد سيف الدين

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، معارضته بقوة لإلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمة في البرلمان، خلال زيارته المقبلة لبريطانيا في يونيو المقبل.

وأكد بيركو أن البرلمان البريطاني لن يصدر أي دعوة رسمية للرئيس ترامب من أجل إلقاء خطاب في مجلس العموم البريطاني بينما يعارضه في ذلك رئيس مجلس اللوردات، لورد فاولو.

ووفقا لما نشرته الإندبندنت البريطانية يرى فاولو أنه يجب منح ترامب فرصة لإلقاء كلمة أمام البرلمان خلال زيارته إلا أن بيركو يري أن رفض هذه الكلمة ما هو إلا تكريسا لوجهة النظر البريطانية الرافضة...