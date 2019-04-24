زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب شرقي الهند

هز زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات ولاية أروناشال برادش شمال شرق الهند في وقت مبكر من الأربعاء، بحسب ما أفاد مركز رصد الزلازل الأمريكي. وحدد مركز الزلزال الذي سجل في الساعة 01,45 (21,15 ت غ الثلاثاء) على بعد 40 كلم جنوب شرق مدينة ألونغ وعلى بعد 180 كلم جنوب شرق عاصمة الولاية أتاناغار. كلم جنوب شرق مدينة ألونغ وعلى بعد 180 كلم جنوب شرق عاصمة الولاية أتاناغار. وبحسب المركز الأميركي للزلازل يوجد "احتمال ضعيف" في أن يسبب الزلزال ضحايا أو أضرارا. وولاية أرنوشال برادش هي أقل ولايات الهند كثافة سكانية حيث تضم 1,2 مليون نسمة، بحسب موقع حكومة الولاية. Advertisements وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن سكان التيبت الواقع في الجانب الآخر من الحدود مع الهند، شعروا بالزلزال. وتتنازع الهند والصين منذ عقود السيطرة على أرنوشال برادش. وعلاوة على الصين تملك منطقة أرنوشال رادش حدودا مع بورما وبوتان.

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