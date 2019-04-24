قطار خاص يقل كيم إلى القبلة الروسية للقاء بوتن

توجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا في وقت مبكر الأربعاء لعقد أول قمة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. بوتين، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. ويرافق كيم على متن قطار خاص يستخدمه في رحلته إلى روسيا وفد رفيع المستوى، بحسب الوكالة التي لم تحدد الوجهة النهائية للرحلة. وأعلن الكرملين الثلاثاء أن الزعيمين سيلتقيان في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي الخميس.

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