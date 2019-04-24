شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عالمية لحذف المحتوى الإرهابي على الإنترنت والان نبدء بالتفاصيل
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، اليوم الأربعاء في بيان: "شهدت هجمات 15 مارس الإرهابية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة غير مسبوقة كأداة للترويج لعمل إرهاب وكراهية".
وأضافت: "نطالب بإظهار قيادة لضمان عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مجددا كما حدث في هجمات 15 (آذار) مارس الإرهابية".
وتابعت "أردرن": "ندعو قادة شركات التكنولوجيا إلى الانضمام إلينا والمساعدة في تحقيق هدفنا بالقضاء على (المحتوى) المتطرف على شبكة الإنترنت خلال قمة كرايستشيرش في باريس".
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