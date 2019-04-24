زلزال بقوة 6,1 درجات في شرق الهند

اسماء السيد - نيودلهي: هز زلزال عنيف بقوة 6,1 درجات ولاية اروناشال برادش شمال شرق الهند في وقت مبكر من الاربعاء، بحسب ما افاد مركز رصد الزلازل الاميركي.

وحدد مركز الزلزال الذي سجل في الساعة 01,45 (21,15 ت غ الثلاثاء) على بعد 40 كلم جنوب شرق مدينة الونغ وعلى بعد 180 كلم جنوب شرق عاصمة الولاية اتاناغار.

وبحسب المركز الاميركي يوجد "احتمال ضعيف" في أن يسبب الزلزال ضحايا أو اضرارا.

وولاية ارنوشال برادش هي أقل ولايات الهند كثافة سكانية حيث تضم 1,2 مليون نسمة، بحسب موقع حكومة الولاية.

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وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية ان سكان التيبت الواقع في الجانب الاخر من الحدود مع الهند، شعروا بالزلزال.

وتتنازع الهند والصين منذ عقود السيطرة على ارنوشال برادش.

وعلاوة على الصين تملك منطقة ارنوشال رادش حدودا مع بورما وبوتان.

