شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم السلعى بالموازنة 149 مليارا و28 مليون جنيه.. تعرف على كيفية توزيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المخصص للدعم السلعى نحو 149 مليارا و28 مليون جنيه، فى موازنة السنة المالية 2019/2020؛ ووفقا للبيان المالى الذى قدمه وزير المالية للبرلمان فإن هذا الدعم السلعى يتم توزيعه على 6 بنود، وهى كالتالى:

1:دعم السلع التموينية بلغ 89 مليار جنيه مقابل 86مليارا و175مليون جنيه فى موازنة السنة المالية 2018/2019 بزيادة قدرها 2مليار و825 مليونا.

ويتوزع دعم السلع التموينية على دعم رغيف الخبز بنحو47مليارا و97 مليون جنيه ودعم دقيق المستودعات بنحو 2مليار و713مليون جنيه ودعم نقاط الخبز بـ3 مليارات و900 مليون جنيه.

2: دعم المزارعين بلغ 2020نحو 565 مليون جنيه ويشمل دعم فروق سعر الفائدة لقروض الإنتاج النباتى بنحو 500مليون جنيه ومساهمة الدولة فى تكاليف مقاومة آفات القطن بنحو 50مليون جنيه ودعم صندوق الموازنة الزراعية بنحو 15مليون جنيه.

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3:دعم المواد البترولية بلغ 52 مليارا و963مليون جنيه.

4:دعم الأدوية وألبان الأطفال نحو مليار و500 مليون جنيه وهو يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأنسولين وألبان الأطفال وبيعها بأقل من تكلفتها.

5:دعم شركات المياه نحو مليار جنيه ويمثل الفرق بين التكلفة الاقتصادية للمياه وسعر البيع لها طبقا للتعريفة المقررة.

6: دعم الكهرباء وبلغ 16مليار جنيه.