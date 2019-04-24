شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شرابى: "الجزيرة" تعمدت بث شائعات مغلوطة عن الاستفتاء والإساءة للمصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر الباحث الحقوقى هيثم شرابى، أن توجه قناة الجزيرة وعدد من القنوات الأخرى فى تشويه الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأ من قبل إجرائها، وذلك من خلال العمل على الإساءة للتعديلات ونصوصها وتحريف ما جاء بها ،وهو ما عكس حرصهم على حشد الشارع للمقاطعه ، بينما نزل عدد كبير من المواطنين والذى جعل الهيئة تلجأ لإلغاء ساعات الراحة بسبب الإقبال الكثيف .
وقال "شرابى " إن الإقبال كان أكبر دلالة على إحباط مخططات الإخوان فى الحشد نحو المقاطعة ،لافتا أن "الجزيرة " تعمدت الاستعانة بصور قديمة ومفبركة ونسبها إلى الاستفتاء.
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