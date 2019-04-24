شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق أنشطة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرت أنشطة التحضير للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التى تنطلق اليوم فى مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة كامل مفوضى اللجنة وممثلى أمانة الاتحاد الأفريقى ووفود عشرات من الدول الأفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و35 من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من 100 منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها 12 منظمة مصرية.

وقال منسق المنتدى محمد ماباسا فال فى ختام المنتدى أنه يود أن يبعث رسالة حب لمصر قيادة وشعبا، معبرا عن إعجابه بالنجاح الذى تحقق، وقام بتكريم كل من وزارتى الخارجية والداخلية فى مصر، ووجه الشكر لكل من رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان التى شاركت فى عقد المنتدى.

واختتم أول أمس الاثنين، أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية التابع للجنة بمشاركة 120 مشاركا من 72 دولة بينها 55 دولة أفريقية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد استقبل امس وفد اللجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وقد عقدت فعالية جانبية للتحالف الدولى لمناهضة الإعدام بحضور 20 من المنظمات غير الحكومية الأفريقية وتناول تطورات أعمال وتعليق وإلغاء عقوبة الإعدام عالميا والمقاربات التقنية المتعلقة بحملات الحشد والمناصرة.

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وعقدت فعالية ثانية بمبادرة من منظمةً GIZ الألمانية بالشراكة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان شاركت فيه 10 مؤسسات وطنية لحقوق الانسان ومنظمات العربية وماعت وشركاء من أجل الشفافية بحضور 30 شخصا

كما عقدت فعالية ثالثة بالشراكة بين المجلس القومى والمجلس الوطنى لحقوق الإنسان المغربى بداية من حول قضايا الهجرة والنزوح، تحدث فيه محمد فائق رئيس القومى لحقوق الإنسان، وآمنة بوعياش رئيسة المجلس المغربى ورئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب بمشاركة 60 شخصا، وتناول قضايا الهجرة واللجوء والنزوح.

ومن جانبها أشادت رئيسة اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بلقاء الرئيس السيسى وسعادتها بصراحته فى عرض تحديات حقوق الانسان فى مصر.