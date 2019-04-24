محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه سيقترح على الحكومة إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مستوطنة بالجولان السوري المحتل، فيما رحب المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري بأن ببيان الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الإفريقية حول ليبيا والدعوة للتأكيد على دور الجيش في حفظ الأمن والاستقرار، بينما قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح إن هناك أطراف تسعى للدفع بالجزائر نحو فراغ دستوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: "الترامبية" تشبه النازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.