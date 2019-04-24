قايد صالح في خطاب الوضوج .. الجزائر مستهدفة و بعض الاطراف تعمل على دفع البلاد الى الفراغ الدستوري

قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح ان الجيش سيواصل مرافقة الشعب حتى تحقيق تطلعاته المشروعة

معتبرا ان الخطوات التي دعا إليها الجيش تتطلب التعقل والتبصر والهدوء لاستكمال انجازها في جو من السكينة والأمن

و اضاف قايد صالح اليوم ان تم تسجيل ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر بما في ذلك مبادرة الحوار

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معتبرا ان الأصوات المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف

مشددا ان الجيش سيقف ضد الأصوات التي تعمل على دفع البلاد للفوضى

وقال صالح ان هناك أطراف ترفض كل المبادرات وتقاطع كل الخطوات بما في ذلك مبادرة الحوار التي اعتبرها من الآليات الراقية التي يجب تثمينها ولا سيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها الجزائر داعيا الى استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق حول الرؤى وتقارب في وجهات النظر و إيجاد حلول للأزمة في أقرب وقت ممكن لأن استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة

كما دعا صالح الشعب الى اتخاذ كل الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف التي تتطلب الحكمة لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد الجزائر ومزيد الفطنة والحرص لكي تحافظ المسيراتكم على سلميتها وحضاريتها معتبرا ان الجزائر كانت دوما مستهدفة وعرضة للمؤامرات لزعزعة استقرارها وتهديد امنها