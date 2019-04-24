المجلس العسكري الانتقالي لـ «الاتحاد»: نقدر دعم الأشقاء الإماراتيين للاقتصاد السوداني

سمر إبراهيم (القاهرة)

أعرب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق ركن شمس الدين كباشي، عن تقدير السودان البالغ للدعم الذي تقدمه الإمارات والسعودية إليها، واصفاً حزمة المساعدات المادية المشتركة التي قدمها البلدان، الأحد الماضي، إلى الخرطوم، بـ «دعم الأشقاء» الذي تحتاجه البلاد خاصة في اللحظة الراهنة، نظراً لما يمر به الاقتصاد الوطني.

وأضاف كباشي، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن تواصل المجلس العسكري مع تحالف قوى «إعلان الحرية والتغيير»، ليست مفاوضات، ولكنها رؤى مقدمة من القوى السياسية والمكونات الأخرى، ومن ضمنها قوى «إعلان الحرية والتغيير»، مشيراً إلى توافق رؤى جميع الفصائل السياسية مع بعضها البعض حول مطالبهم. وأكد أن المجلس العسكري يعمل الآن على دراسة تلك المقترحات المقدمة، ومن ثم سنقدم الملخص للجنة مختارة من الجميع للتوافق عليها.

وأكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني أن مهمة المجلس هي التوفيق بين القوى السياسية لوضع الأسس والمعايير التي يريدون تنفيذها، ومن ثم تسمية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة.

وبسؤاله عن رفض المجلس العسكري لمقترح تشكيل مجلس سيادي يضم في عضويته المدنيين والعسكريين، مهمته تنفيذ المهام السيادية في البلاد، أكد كباشي أن جميع الرؤى التي قُدمت للمجلس لا تزال قيد الدراسة حتى اللحظة الراهنة.

وأشار الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، إلى أهمية الدور المصري الذي تقوم مصر به خلال المرحلة الراهنة، قائلاً: «مصر شقيقة السودان، ونحن شعبا وادي النيل، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقفه تجاه السودان شجاع وقوي للغاية، فلا أحد يعلم ظروف السودان أكثر من مصر، ودورها مؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولذلك نشكر مصر حكومةً وشعباً».