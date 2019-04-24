جيش الجزائر يكشف عن مؤامرة للوصول إلى الانسداد

محمد إبراهيم (الجزائر)

انتقد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أمس، مقاطعة أحزاب وشخصيات سياسية للحوار للخروج من حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد حالياً، فيما تواصلت أمس المظاهرات الداعية لرحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد، وسط إجراءات قضائية متسارعة ضد رجال أعمال مقربين من بوتفليقة متهمين بالفساد.

وقال الفريق قايد صالح في كلمة له أمس «سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا». وأشار إلى أنه يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل للأزمة، في أقرب وقت ممكن، وقال «كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش قطعاً». وألمح قائد الجيش الجزائري لتأييده للمسار الدستوري الحالي لحل الأزمة قائلاً «الشعب الجزائري سيد في قراراته، وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة».

وكشف الفريق قايد صالح عن وجود «معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد الذي تعود بوادره إلى سنة 2015».

وقال «تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة». وثمن الفريق صالح استجابة العدالة لمحاسبة الفاسدين، معتبراً أن هذا الأمر من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة.

يأتي ذلك عقب إجراءات قضائية متسارعة، حيث مثل أمس 4 رجال أعمال إخوة من أسرة كونيناف (طارق ورضا وعبد الكريم وعبد القادر) أمام وكيل الجمهورية بمحكمة «سيدي أمحمد» بالجزائر العاصمة أمس للتحقيق في قضايا فساد مالي طالتهم، غداة صدور قرار بالحبس المؤقت بحق رجل الأعمال أسعد ربراب، والمتهم هو الآخر في قضايا فساد مالي، حيث تم إيداعه بسجن الحراش بالعاصمة، وهو نفس القرار المتوقع صدوره بشأن الإخوة كونيناف.

وربراب هو أغنى رجل في الجزائر، ويملك مجمع «سيفيتال» للصناعات الغذائية، وسلسلة محلات التجزئة «أونو» وشركات أخرى للنقل والمنتجات الكهربائية، وتقدر ثروته بنحو 3.8 مليار دولار، حسب مجلة «فوربس» الأميركية، بحسب تصنيفها لأثرياء العالم مطلع العام الجاري.

وقالت مصادر سياسية لـ«الاتحاد»، إن هناك نحو 50 رجل أعمال على قائمة المتهمين بالفساد، إضافة إلى مسؤولين سابقين، وجميعهم متهمين في قضايا فساد واستغلال سلطات وتبديد المال العام. وأشارت المصادر إلى أن التسريع بإجراءات ضبط والتحقيق مع هؤلاء المتهمين هدفه أولاً التأكيد أن نظام بوتفليقة انتهى، وثانيا أنه يعكس استجابة الجيش لطلبات الحراك الشعبي. وقالت المصادر ذاتها إن موقف الفريق قايد صالح من المقاطعين للحوار الذي دعت له الرئاسة الجزائرية أمس الأول، لا يعكس تأييده للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح المرفوض شعبياً، بقدر ما يعكس تأييده للحل الدستوري، وهو ما أكد عليه قائد الجيش أكثر من مرة. وأشارت المصادر إلى أن الفريق قايد صالح ربما يرى أن الحل السياسي سيطيل أمد الفترة الانتقالية، وهو ما لا يرغب فيه، إضافة إلى صعوبة الاتفاق على أعضاء مجلس أو هيئة تدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

ميدانياً، تظاهر آلاف الطلبة الجزائريين في ولايات عدة، وأعلنوا تمسكهم بالإضراب عن الدراسة لحين تحقيق مطالب الحراك الشعبي كاملة. وفي الجزائر العاصمة، تظاهر آلاف الطلبة في ساحة البريد المركزي، بقلب العاصمة، معقل الحراك الشعبي للمطالبة بتغيير النظام ورحيل الوجوه القديمة. ورفع الطلاب شعارات تعبر عن موقفهم الرافض لرموز نظام بوتفليقة، رافعين الأعلام الجزائرية، ودعوا إلى محاسبة المسؤولين عن الفساد ونهب الثروات الوطنية.

من جهة أخرى، شهد الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، أكبر أحزاب الجزائر، أمس مناوشات وخلافات حادة بين الأعضاء على خلفية انتخاب أمين عام جديد للحزب.وحضر الاجتماع 347 عضواً من أصل 504 أعضاء، وقرروا بالإجماع سحب الثقة من جمال ولد عباس آخر أمين عام منتخب للحزب وتجميد عضويته، فيما قررت اللجنة فتح باب الترشح لمنصب الأمين العام الجديد. ويعني تعيين أمين عام جديد للحزب الإطاحة بمعاذ بوشارب منسق هيئة إدارة الحزب، من منصبه، ليرفع بذلك الغطاء السياسي عنه تمهيدا لإقالته من على رأس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، وهو ما يطالب به الحراك الشعبي.