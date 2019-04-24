تركيا: إذا رفضت واشنطن تسليمنا "أف 35" سنجلبها من مكان آخر

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الثلاثاء، إنه إذا لم تزود الولايات المتحدة بلاده بطائرات أف 35، فإن أنقرة ستحصل عليها من مكان آخر.

ونفى أوغلو أيضاً، وفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أي نية لدى أنقرة لتسليم أنظمة الدفاع الجوي أس 400 التي حصلت عليها من روسيا، إلى قطر وأذربيجان.