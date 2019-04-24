كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تنفي تشديد سياسة الهجرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيس أوبرادور الثلاثاء أن حكومته شددت من سياساتها الخاصة بالهجرة، في أعقاب اعتقال مئات المهاجرين من دول أمريكا الوسطى بينما كانوا في طريقهم للولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الرئيس المكسيكي قوله إن بلاده لا ترغب في مرور المهاجرين عبر أراضيها في حرية، مضيفا "لدينا مشاكل مع قتل المهاجرين في شمال البلاد".

يشار إلى أن ما يقرب من 400 مهاجر، من بينهم نساء وأطفال، اعتقلوا في ولاية تشياباس جنوب المكسيك الاثنين، ومن المتوقع ترحيلهم إلى بلادهم.

وشكل المهاجرون قافلة تضم ألفي شخص على الأقل. واتهمت سلطات الهجرة المكسيكية المهاجرين بمهاجمة موظفيها، حسب صحيفة "كونتكستو دي دورانغو" ومصادر إعلامية أخرى.