المجلس العسكري السوداني يعلق عقداً مع شركة موانئ فلبينية

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان في بيان اليوم الثلاثاء إنه علق عقداً مع الشركة العالمية لموانئ الحاويات الفلبينية لإدارة الموانئ في انتظار استكمال إجراءات إلغائه.

وكان عمال في مرفأ الحاويات الجنوبي بميناء بورسودان دخلوا في إضراب في فبراير الماضي، احتجاجاً على امتياز مدته 20 عاماً وُقع في يناير الماضي، مع وحدة تابعة للشركة الفلبينية لتشغيل وإدارة وتطوير مرفأ الحاويات الجنوبي في بورسودان.

وقال البيان الصادر اليوم: "أصدر المجلس العسكري الانتقالي في اجتماعه صباح اليوم قراراً بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورسودان الجنوبي حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد".