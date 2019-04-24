كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني يعلق عقداً مع شركة موانئ فلبينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان في بيان اليوم الثلاثاء إنه علق عقداً مع الشركة العالمية لموانئ الحاويات الفلبينية لإدارة الموانئ في انتظار استكمال إجراءات إلغائه.
وكان عمال في مرفأ الحاويات الجنوبي بميناء بورسودان دخلوا في إضراب في فبراير الماضي، احتجاجاً على امتياز مدته 20 عاماً وُقع في يناير الماضي، مع وحدة تابعة للشركة الفلبينية لتشغيل وإدارة وتطوير مرفأ الحاويات الجنوبي في بورسودان.
وقال البيان الصادر اليوم: "أصدر المجلس العسكري الانتقالي في اجتماعه صباح اليوم قراراً بتعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورسودان الجنوبي حتى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد".