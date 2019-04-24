الجزائر: إقالة مدير شركة سوناطراك للنفط

أعلن التلفزيون الرسمي الجزائري مساء الثلاثاء إقالة الرئيس المؤقت رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتسويقها، سوناطراك العملاقة، عبد المؤمن ولد قدور، بسبب تورطه مع الإخوة كونيناف في قضايا فساد.

وأعلن التلفزيون الرسمي الجزائري أن النيابة أمرت بوضع ولد قدور قيد "الحبس المؤقت" بعد أن أوقتفه يوم الاثنين.

وعين رشيد حشيشي خلفاً لولد قدور الذي ترأس "سوناطراك" منذ 2017.

وتشكل المحروقات في الجزائر أكثر من 95% من إيراداتها الخارجية وتساهم بـ 60% من ميزانية الدولة.

وقد شهدت هذه الشركة العملاقة في السنوات الأخيرة سلسلة فضائح مالية، وامتد التحقيق فيها إلى الخارج أيضاً.

وتنتج الجزائر 1.2 مليون برميل في اليوم، ما يتوافق مع حصتها التي حددتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).