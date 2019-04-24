كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القمة الإفريقية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت القمة الترويكا الأفريقية، مساء الثلاثاء، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الذي عُقد حول الوضع في ليبيا بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وضم الرئيس دينيس ساسو نجيسو رئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسا للجنة الأفريقية الخاصة بليبيا، وأعضاء ترويكا الرئاسة في الاتحاد الأفريقي، الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وبحضور موسي فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

واختتم القادة المشاركون في اجتماع قمة 'الترويكا' ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي، بيانهم الختامي بالتأكيد علي استمرار التزام الترويكا بتكثيف انخراطها مع كافة الفرقاء الليبيين في المرحلة المقبلة للتواصل للحل السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة واتساقا مع آليات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة.