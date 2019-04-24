كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي: التدخل المصري يسعى لرفع الضغط الدولي عن السودان (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عطاف مختار، إن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يرون ضرورة الإسراع بالانتقال السلمي للسلطة في السودان، وتركوا الأمر في يد الاتحاد الافريقي الذي هدد بعقوبات إذا لم يتم تسليم السلطة خلال الأسبوعين القادمين.

وأضاف مختار خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد الاخبارية، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن مصر تدخلت من أجل تقريب وجهات النظر، حتى لا يقع السودان تحت وطأة المزيد من الضغط الدولي والمزيد من العقوبات الدولية التي تضرر منها الشعب السودان على مدار 30 عاما، ولم يعاني منها السلطة أو النظام، مشيرا إلى أن هناك من يري أن تأجيل الوقت يمنح الفرصة للمزيد من المراوغة.

وأوضح مختار أن العالم كله ينظر بترقب ويضع تحت المجهر خطوات المجلس العسكري، مؤكداً أن الثوار الموجودون الآن في الميدان حريصون على جماية ثورتهم وحمايتها، وأن الجميع ينظر بترقب إلى ما ستسفر عنه المفاوضات، معرباً عن اعتقاده بأن رئيس المجلس سيكون حريصاً على الخروج من هذا النفق الضيق، خاصة في ظل وجود ضغط جماهيري وإفريقي ودولي، مشددا على ضرورة استغلال الدور المصري بالشكل الأمثل.