كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية: استمرار تخبط "جبهة التحرير" الجزائري سيعرضه للتفكك والتشرذم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة سيلين الجزيري، إن هناك نوعاً من الممارسات والخطابات داخل جزب "جبهة التحرير الوطني" يُراد منها توجيه خطاباً إلى الشارع الجزائري، وإلى الخارج أيضا، بأن الحزب يصطف وراء الشعب حتى وإن أدى الأمر إلى نوع من الخروقات وبعض التصرفات غير المعتادة على الحكومة الجزائرية.

وأضافت الجزيري خلال لقاء لها ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أنه في حالة استمرار تخبط الحزب في مواقفه فإنه سيتجه نحو نوعاً من التشرذم، وقد يؤدي به الأمر إلى الانكسار أو إلى التحلل وظهور أحزاب أخرى، مؤكدة أن تلك الانتهاجات قد تؤثر سلباً على الحزب وعلى من به من أشخاص نزهاء، مشيرة إلى أنه ليس كل من تسلم منصب داخل الحزب الحاكم أو عمل به هو شخص فاسد أو متملق، بل أن هناك أشخاص جيدون.

وأكدت الجزيري، المقيمة في باريس، أن الشعب الجزائري يدرك ويعي اللعبة التي تدار من وراء الكواليس.