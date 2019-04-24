رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: الداخلية دولة

في سياق النقاش الدائر حول الأحكام القاسية التي صدرت ضد معتقلي حراك الريف، خرج أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ليرمي بكرة المسؤولية في هذه القضية في ملعب وزارة الداخلية.

وقال الريسوني، في حوار أجراه هذا الأسبوع مع موقع «إضاءات»، إن المغرب يعيش أمام دولة وحكومة «فالحكومة صلاحياتها محدودة، ولم تصنع الحسيمة، ولا هي قادرة على معالجة ملف الحسيمة، ولا يسمح لها بمعالجته، فهناك الصلاحيات الملكية، وهناك وزارة الداخلية، التي هي دولة قائمة بذاتها، ولا تخضع للحكومة ولا لرئيس الحكومة.

يجب أن يكون ذلك معروفًا، فالحكومة لا تستطيع حتى أن تقترب منها».