في سياق النقاش الدائر حول الأحكام القاسية التي صدرت ضد معتقلي حراك الريف، خرج أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ليرمي بكرة المسؤولية في هذه القضية في ملعب وزارة الداخلية.
وقال الريسوني، في حوار أجراه هذا الأسبوع مع موقع «إضاءات»، إن المغرب يعيش أمام دولة وحكومة «فالحكومة صلاحياتها محدودة، ولم تصنع الحسيمة، ولا هي قادرة على معالجة ملف الحسيمة، ولا يسمح لها بمعالجته، فهناك الصلاحيات الملكية، وهناك وزارة الداخلية، التي هي دولة قائمة بذاتها، ولا تخضع للحكومة ولا لرئيس الحكومة.
يجب أن يكون ذلك معروفًا، فالحكومة لا تستطيع حتى أن تقترب منها».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: الداخلية دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.