برشلونة يواصل سلسلة انتصاراته..وخطوة وحيدة تفصله عن لقب”الليغا”

واصل برشلونة سلسلسة انتصاراته، مساء اليوم الثلاثاء، بانتصار بهدفين دون رد على ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليغا.

وسجل هدفي برشلونة ألينيا في الدقيقة 54، ولويس سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 60.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 80 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 46 نقطة في المركز الثامن، وحال خسر الوصيف أتلتيكو مدريد صاحب الـ68 نقطة غدًا ضد فالنسيا يتوج البارسا رسميًا باللقب، أو عكس ذلك سيحتاج الانتصار على ليفانتي السبت المقبل.