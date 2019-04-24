واصل برشلونة سلسلسة انتصاراته، مساء اليوم الثلاثاء، بانتصار بهدفين دون رد على ديبورتيفو ألافيس، في إطار منافسات الجولة الـ34 من الليغا.
وسجل هدفي برشلونة ألينيا في الدقيقة 54، ولويس سواريز من ركلة جزاء في الدقيقة 60.
وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 80 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد ألافيس عند 46 نقطة في المركز الثامن، وحال خسر الوصيف أتلتيكو مدريد صاحب الـ68 نقطة غدًا ضد فالنسيا يتوج البارسا رسميًا باللقب، أو عكس ذلك سيحتاج الانتصار على ليفانتي السبت المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يواصل سلسلة انتصاراته..وخطوة وحيدة تفصله عن لقب”الليغا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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