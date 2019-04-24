بعد ساعات من الاحتجاج أمام البرلمان .. “المتعاقدون” ينهون اعتصامهم الليلي وسط دعوات لتجديد الاحتجاج غدا

أنهى الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات، قبل قليل مساء اليوم الثلاثاء، اعتصامهم أمام مقر البرلمان، باتفاق على إلغاء المبيت في الشارع اليوم، وتجديد الاحتجاج غدا الأربعاء، مجنبين أنفسهم خطر التدخل الأمني محتمل لفض اعتصامهم .

رفع الاعتصام، الذي أعلنت عنه تنسيقية المتعاقدين في حدود الساعة العاشرة ليلا، وجهت فيه الدعوة لكافة الأساتذة المشاركين في احتجاجات الرباط والمتوافدين من شتى الكدن، من أجل التواصل مع منسقين لتوفير أماكن لنومهم، متعاهدين على تجديد اللقاء غدا الأربعاء، للاحتجاج مجددا، واتخاذ قرار جديد في احتمال خوضهم لاعتصام ليلي غدا الأربعاء.

احتجاجات “المتعاقدين” اليوم الثلاثاء بالرباط بدأت قرب ساحة “16 نونبر” حيث كان من المرتقب أن تكون نقطة تجمعهم قبل الاحتجاج قبل أن يتدخل الأمو لمنعهم، ويحولوا اتجاه مسيرتهم من مشارف المدينة القديمة نحو مقر البرلمان.

وأمضى “المتعاقدون” ما يقارب الخمس ساعات أمام مقر البرلمان، بدأت بشعارات موحدة وحماسية، ثم حلقيات نقاش حول الواقع السياسي بالمغرب ومستقبل احتجاجاتهم، لتنتهي بحلقيات غناء وشعارات هزلية.

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يشار إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي علقت حوارها مع “المتعاقدين” اليوم الثلاثاء إلى حين عودتهم للتدريس، متخذة إجراءات جديدة للبحث عن أساتذة يعوضون الأطر التعليمية المضربة.