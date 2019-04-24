عودة نقاش ضريبة الثروة

أعاد التقرير الأخير، الذي أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإصلاح الضريبي المرتقب، فكرة الضريبة على الثروة إلى الواجهة.

وأوصى التقرير بضرورة توسيع نطاق الضريبة على الذمة المالية، أي ضريبة الثروة، لتشمل بعض الممتلكات الفاخرة، التي تعد من مظاهر الثراء، من قبيل اليخوت والطائرات الخاصة والسيارات الفاخرة والخيول.

كما دعا التقرير إلى فرض الضريبة على التركة لضمان أداء الضريبة على رأس كل جيل، مع توصية خاصة بالعودة، ابتداء من 2020، إلى احتساب زائد القيمة الذي يستوجب دفع الضريبة على الممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، عبر الأخذ بعين الاعتبار القيمة الأصلية للممتلكات، وليس قيمتها عند تاريخ الوفاة.