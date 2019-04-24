سياسيون وفنانون ومثقفون يطلقون عريضة للمطالبة بالحرية لمعتقلي حراك الريف

وقع العشرات من الجامعيين والكتاب والفنانين والمثقفين المغاربة عريضة تطالب بالحرية لمعتقلي حراكي الريف وجرادة.

وضمت لائحة الموقعين كلا من الوزير السابق محمد الأشعري والروائي عبد الكريم الجويطي، والكاتب طارق بكاري، والاعلامية فاطمة الافريقي وغيرهم.

وعبر الموقعون على العريضة عن إدانتهم للأحكام القضائية “االجائرة” و”القاسية” في حق معتقللي حراك الريف وجرادة، وعن تضامنهم مع عائلات المعتقلين.

وأعرب المتضامنون قلقهم العميق من “عودة المحاكمات السياسية واستصدار الأحكام والعقوبات في حق محتجين، وإعلاميين، ومواجهة الحركات الإحتجاجية السلمية بالعنف ورفض الحوار” حسب نص العريضة.

كما ناشد الموقعون. جميع المؤسسات والنخب السياسية والحقوقية وكلّ الضمائر الوطنية الحيّة والحكيمة، المؤمنة بقيم حرية التعبير والحق في الاحتجاج من أجل حياة كريمة، الإنصات لصوت المجتمع ولغضب فئاته”.

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كما طالبوا هذه الأطراف بـ”الانحياز للإنصاف والعدالة، والعمل المشترك والمترفّع عن الحسابات السياسية الضيقة من أجل إيجاد حلٍّ لهذا الملف المسيء لصورة المغرب، وذلك عبر الإفراج عن معتقلي الحراك الاجتماعي بالصيغ القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الجميع”.

اللائحة الأولية للموقعات وللموقعين: فاطمة الافريقي: إعلامية، رشيد برومي: موسيقي وفنان مسرحي، طارق بكاري : روائي عبد الكريم الجويطي: روائي، محمد الأشعري: روائي وشاعر، أحمد لمسيح، شاعر، سامية أقريو: ممثلة ومخرجة، طه عدنان: شاعر عبد الكريم برشيد: كاتب مسرحي، أحمد بوزفور: أديب وقاص، عبد الجبار خمران: مخرج مسرحي لطيفة أحرار: ممثلة ومخرجة ماحي بينبين: روائي وفنان تشكيلي أمين ناسور: مخرج مسرحي فريدة البوعزاوي: ممثلة أسماء هوري: مخرجة مسرحية نبيل عيوش: مخرج سينمائي محمد حمودان: شاعر وروائي ومترجم محمد نيدعلي: كاتب ياسين عدنان: شاعر وروائي وإعلامي ادريس الروخ: ممثل ومخرج ادريس كسيكس: كاتب ودراماتورج عبد العزيز الطاهري: زجال وموسيقي نورا السقالي : ممثلة وسيناريست عبد العزيز الراشدي، روائي ثريا العلوي، ممثلة حسن هموش /مخرج وكاتب مسرحي خالد الأشعري، كاتب وفنان تشكيلي عصام كمال ، موسيقي ومغني خالد أكدي- إعلامي طارق الربح: سينوغراف، باحث مسرحي الحسين الشعبي: كاتب مسرحي واعلامي، فاطمة الزهراء لهويتر: ممثلة عادل السمار : ناقد وإعلامي عبد الرحيم العلام: كاتب وأستاذ القانون الدستوري .

عبد المجيد سباطة: روائي ميمون الغازي:شاعر لحبيب نونو: مخرج مسرحي رشيد قاسمي: منتج ومخرج سينمائي كريمة بنميمون: ممثلة مصطفى جباري: أستاذ باحث عبد اللطيف فردوس: مؤلف عبد الالاه الجوهري: مخرج سينمائي سعيدة شريف: إعلامية سناء العاجي. كاتبة وإعلامية هند السعديدي، ممثلة محمد الشوبي: ممثل السعدية لاديب : ممثلة السعدية ازكون: ممثلة سليمان الريسوني: صحافي، خالد الجامعي/ كاتب وصحافي، عبدالحي السغروشني: سينوغراف، مصطفى لغتيري: كاتب أحمد عصيد: كاتب وناشط حقوقي فاطمة عاطف: ممثلة عمر لطفي: ممثل توفيق ازيدو: كوريكراف وفنان مسرحي محمد إقوبعان: مدير مركز الفنون “موسم” (بلجيكا) فاتي بادي: إعلامية وجمعوية عبد الرحيم المصطفى: أكاديمي ومسرحي أمين بودريقة : مخرج/ سينوغراف الزهرة براهيم :أستاذة باحثة في المسرح والأنثروبولوجيا والديدكتيك عبد الرحيم المصطفى: اكاديمي ومسرحي عبدالله المناني :شاعر وكاتب سيناريو عادل السعداني: فاعل جمعوي محسن زروال: مسرحي محمد تومي : فنان تشكيلي نورا إسماعيل: سينوغراف وممثلة انس العاقل: ممثل واستاذ باحث وسيلة صابحي: ممثلة إدريس علوش: كاتب مسعود بوحسين: ممثل ومخرج يونس شارا: ممثل يسرا طارق: ممثلة وصحفية رشيد أسلال: ممثل و سيناريست سعيد ورداس: ممثل حمزة السباعي: ممثل و فاعل في المجال الثقافي والفني جلال طبطاب : صحفي وحقوقي عائشة بلحاج: شاعرة واعلامية محمد أيت لحساين: فنان مسرحي كبيرة البردوز: فنانة أحمد الكبيري: روائي حسن بوزيا: مسرحي جواد السنني: مؤلف ومخرج مسرحي حفيظ البدري: تشكيلي وفنان مسرحي جعفر عاقيل: فوتوغرافي وأستاذ جامعي محمد عابد : شاعر يونس ركاب : مخرج عبد الحق بلمجاهد: ممثل و مخرج فتاح ديوري: مخرج و ممتل محمد حمزة: استاد باحث فاطمة بورغى:ممثلة رشيد علي العدواني : ممثل و مخرج عبو حميد: كاتب وناشر محمود الشاهدي: مخرج مسرحي مراد القادري: شاعر لطيفة باقا : كاتبة سعيد الباز: شاعر مصطفى اللويزي: إعلامي وأستاذ جامعي أمال عيوش: ممثلة عبدالأله بنهدار: كاتب مسرحي وسيناريست شادية وغزو: صحافية هاجر كريكع : ممثلة محمد زيطان: مؤلف مسرحي عبد الهادي السعيد: شاعر محمد مالي: فوتوغرافي عبد القادر بوزيد:ممثل ومنتج سعيد الوزان: شاعر و صحفي الحسن باكريم : صحافي مدير مجلة غيثة الزين : صحفية نورالدين زيوال: مخرج مسرحي عبد الدين حمروش: شاعر عصام اليوسفي: كاتب مسرحي سميرة مغداد: إعلامية رجاء خرماز :ممثلة عياد ابلال: باحث في علم الاجتماع والانثربولوجيا الثقافية بنيونس بحكاني: إعلامي سمير الداودي: إعلامي نزهة صادق : باحثة اعلامية ومؤسسة مبادرة نساء من أجل التعددية والسلام. السويد محمد خشلة: ممثل ومخرج وسينوغراف اسماعيل العنطرة: ممثل مسرحي الزاهية الزهري: ممثلة عبد اللطيف عاطيف: ممثل محمد زكي بوكرين: ممثل محمد جليد: صحفي سعيد منتسب: كاتب وصحفي فاطمة جوكاي: اعلامية أنس مزور: إعلامي محسن بنتاج :إعلامي ومعد برامج العربي وافي: أستاذ جامعي بشرى إيجورك: ممثلة وكاتبة ومخرجة يوسف خطيب: صحفي فوزي بوخريض: أستاذ السوسيولوجيا وكاتب عمر أوشن: صحفي وكاتب رأي محمد مستعد: محلل سياسي ومترجم رشيد البلغيثي: صحفي رقية أشمال: أستاذة باحثة زهرة مقاش: أستاذة المسرح وفنون الفرجة سليمة المومني: أستاذة الكوريغرافيا وممثلة منى بلغالي: ممثلة سليمان الحقيوي: كاتب وناقد سينمائي محمد رشدي: فنان وباحث وناقد رشيد خالص: كاتب الطاهر الطويل: صحفي عبد الحق بنرحمون: شاعر وكاتب سعد سرحان: شاعر محمد طارق: أستاذ جامعي سمير الريسوني: صحفي ومنتج برامج إذاعية بوبكر فهمي: ممثل و كاتب مسرحي بوشتى فرق زايد: كاتب و استاذ باحث صلاح بوسريف: شاعر عبد الرحيم الخصار : شاعر حمودي إسماعيل: صحفي عادل اقليعي : إعلامي رجاء المرجاني : كاتبة و فاعلة مدنية حميد ركاطة: ناقد وروائي رشيد منتصر: استاذ جامعي نجيب عبد اللطيف: مدرس و مسرحي أمينة الصيباري: كاتبة نورالدين العلوي: فنان سينمائي محمد نبيل: صحافي و مخرج سينمائي مقيم في ألماني حسين المطيع: مصمم وتقني ملابس بوجمعة العوفي: شاعر وناقد فني مريم التوزاني: مخرجة سينمائية فاطمة النوك: صحفية سعيد المزواري: ناقد سينمائي توفيقي بلعيد: شاعر وروائي هدى الريحاني: ممثلة ومديرة ثقافية نجيب شوقي: صحفي نعيمة ربطان: مخرجة مسرحية جلال المخفي: صحفي خالد كدار: كاريكاتوريست