شبح الإصابات يضرب قلعة الرجاء قبل مواجهة الحسنية

عاد شبح الإصابات ليعكر صفوة كثيبة الرجاء الرياضي، وذلك ساعات قبل مؤجل الأسبوع 17 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية أمام حسنية أكادير، ليتأكد رسمياً بأن المجموعة ستفقد خدمات لاعبها عمر بوطيب.

بوطيب الذي خضع لفحوصات طبية دقيقة، سيغيب لقرابة الـ 10 أيام عن فريقه، وبذلك لن يكون متاحاً بلائحة باتريس كارتيرون الأساسية، لقمة الأسبوع أمام غزالة سوس، لينضاف بذلك إلى الثنائي حافيظي، الذي انتهى موسمه بعد إصابة في مباراة “السوبر” الإفريقي، وعبد الجليل جبيرة.

يٌشار، إلى أن الرجاء الرياضي، يبحث عن الإستفادة من عامل الاستضافة، لكسب ثلاث نقاط أمام خصم عنيد أسقط غريمه قبل ستة أيام الوداد، من أجل تقليص الفريق أمام صاحب الصدارة “الأحمر والأبيض” بـ 53 نقطة.