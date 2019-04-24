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«كيم» يتوجه إلى روسيا للقاء «بوتين»

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توجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الى روسيا في وقت مبكر اليوم الأربعاء، لعقد أول قمة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

ويرافق كيم على متن قطار خاص يستخدمه في رحلته الى روسيا وفد رفيع المستوى، بحسب الوكالة التي لم تحدد الوجهة النهائية للرحلة.

وأعلن الكرملين الثلاثاء، أن الزعيمين سيلتقيان في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي الخميس.

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