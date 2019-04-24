ميليشيا الحوثي تعتقل قيادات بقطاع النفط لرفضهم الفساد

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

اعتقلت ميليشيا الحوثي أربعة من قيادات نقابة قطاع النفط في صنعاء، على خلفية رفضهم لفساد قيادات حوثية في شركة النفط و خطة لصرف مرتبات الموظفين بنظام “الريال الإلكتروني”.

ووفقا لقناة سكاي نيوز عربية، قالت مصادر في نقابة شركة النفط إن عناصر من جهاز الأمن التابع لميليشيا الحوثي اختطفت أربعة من قيادات النقابة واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

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ونفذ العشرات من موظفي وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية بصنعاء، وقفة احتجاجية لرفض آلية الصرف التي أقرها المتمردون، والتي يسعون من خلالها إلى التحايل على مرتبات الموظفين.

وقالت مصادر في النقابة إن الريال الإلكتروني هو عبارة عن قسيمة شراء إلكترونية عبر محال تجارية محددة، يحصل المتمردون على نسبة من قيمتها.

وأشارت إلى أن الريال الإلكتروني يشبه البطاقة الغذائية التي صرفتها ميليشيا الحوثي لموظفي بعض الجهات الحكومية في صنعاء، والتي شهدت أكبر عملية فساد وتحايل.

وأعلن موظفو شركة النفط رفضهم لهذه الآلية وتمسكهم بصرف رواتبهم نقداً، كون شركة النفط مؤسسة إيرادية ولديها سيولة نقدية كبيرة.