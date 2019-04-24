شكرا لقرائتكم 7 قتلى بقصف للنظام على إدلب.. بينهم أطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قتل 7 أشخاص، الثلاثاء، في قصف لقوات النظام في محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقع هذه المحافظة شمال غربي سوريا وتم التوصل في أيلول/سبتمبر الماضي إلى اتفاق بشأنها بين روسيا وإيران وتركيا أدى إلى وقف هجوم قوات النظام عليها.

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وقال المرصد إن "أربعة أطفال وامرأتين بين القتلى السبعة"، الذين سقطوا بقصف للنظام على مدينة خان شيخون، كما سقط 12 جريحاً.

وكان التوتر بين الطرفين قد ازداد منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، ما أسفر عن أكبر موجة نزوح في محافظة إدلب منذ اتفاق أيلول/سبتمبر الماضي.

وتضمن الاتفاق إقامة منطقة منزوعة السلاح، ولم يطبق سوى بشكل جزئي.