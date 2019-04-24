بعد حريق نوتردام... حريق قرب قصر فيرساي

اسماء السيد - أفادت وسائل إعلام فرنسية، مساء الثلاثاء، بأن حريقا هائلا اندلع في مدينة فرساي الفرنسية الشهيرة، غربي العاصمة باريس.

وقالت قناة BFM Tv الفرنسية، إن الحريق شب في مرآب للسيارات قبل أن ينتشر إلى المنازل القريبة.

ونشر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر الحريق، وقالوا إنه في مدينة فرساي الشهيرة، التي يوجد بها القصر التاريخي الشهير "قصر فرساي"، وهو من أعظم قصور فرنسا التاريخية.

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن الحريق وقع في شارع "كلاني بارك" في فرساي، بعدما شب في مرأب للسيارات قبل أن ينتشر إلى المنازل القريبة.

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ونشرت الشرطة تغريدة على موقع "تويتر"، قالت فيها: "إنه يتم التعامل مع حريق في حي بارك دي كلاني بمدينة فرساي".

وكان حريق هائل اندلع في الـ15 من أبريل الجاري في كاتدرائية نوتردام الشهيرة في العاصمة باريس، وتسببت النيران التي استمرت نحو 15 ساعة بانهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 متراً.

