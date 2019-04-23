شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يهنئ الشعب المصرى على نجاح استفتاء التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدى، وكافة قيادات وأمنات وكوادر الحزب، بالتهنئة للشعب المصرى العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسى، على النتائج المبهرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، والتى عكست وعى جموع المواطنين بضرورة هذه التعديلات؛ لتلبية مطالب الأمن القومى واستمرارا لاستكمال الإنجازات وتحقيق التنمية المستدامة .

وثمن الحزب مجهودات القوات المسلحة والشرطة المدنية لما بذلوه من جهد كبير لتأمين عملية الاستفتاء، وقدم الشكر أيضا للهيئة الوطنية للانتخابات للتنظيم الجيد والإعداد المتقن لكافة إجراءات ومراحل عملية الاستفتاء

وقدم الحزب الشكر للسادة القضاة وموظفى الدولة المشاركين بجهد غير مسبوق لإتمام عملية الاستفتاء بنجاح وشفافية منقطعة النظير، وكذا عمليات الفرز حتى إعلان النتائج النهائية.

ويتقدم الحزب بخالص العرفان لجموع المواطنين من أبناء الوطن فرسان هذا النجاح الوطنى فى كافة المحافظات رجالا ونساء ومختلف المراحل العمرية، وهو ما أبرزه مدى حرص جموع الشعب على المشاركة الفعالة، دعماً للاستقرار والأمن ولتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.