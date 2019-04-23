شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة حقوق الانسان بالنواب: نتائج الاستفتاء كتبت شهادة وفاة " الإرهابية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتبر النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى اعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات بمثابة شهادة وفاة لجماعة الاخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة

وقال " عابد " : " مليون مبروك الشعب المصرى العظيم والرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى كسب الرهان على حكمة وحرص هذا الشعب العظيم على مصر والحفاظ عليها بجميع مؤسساتها ، مؤكدا أن المصريين يستحقون أن يكونوا فى مقدمة شعوب العالم تحضرا وممارسة للديمقراطية وحرية الرأى والرأي الاخر ".

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ووجه النائب علاء عابد ،التحية لـ 27 مليون مواطن مصرى شريف ممن شاركوا فى هذا العرس الديمقراطى ، كما وجه التحية والتقدير للقوات المسلحة والشرطة ولمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان ولجميع اعضاء المجلس الذين أكدوا للعالم ان رؤيتهم كانت ثاقبة فى التقدم بهذه التعديلات.