شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على : نتيجة الاستفتاء تؤكد وعي المصريين بالمخاطر المحيطة ببلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب، تحية قلبية للشعب المصرى العظيم على مشاركته الإيجابية والكبيرة وغير المسبوقة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤكدا ان نسبة المشاركة في الاستفتاء والتي فاقت ال 44 % تؤكد وعي المصريين بالمخاطر المحيطة ببلادهم.

واكد الدكتور عبد الرحيم على، أن مصر بهذه النتيجة تسير فى الطريق الصحيح نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة .

Advertisements

ووجه علي، فى بيان له أصدره منذ قليل التحية والتقدير لابطال وصقور مصر من ابناء قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية لتفانيهم في حماية الاستفتاء والمساهمة في خروجه بتلك الصورة المشرفة التي ابهرت العالم كله مشيدا بعدم تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى أو مؤسسة الرئاسة من قريب او بعيد فى مراحل هذا الحدث التاريخى منذ ان كان فكرة في البرلمان حتى بات حقيقة اليوم.

وقال على، ان الرئيس السيسى أدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية مثله مثل اى مواطن مؤكدا ان نشاط الرئيس لم يتوقف لحظة أيام الاستفتاء وحتى مساء اليوم عندما رأس قمتين مهمتين حول ازمتى السودان وليبيا.

ووجه على، تحية خاصة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ولجميع اعضاء البرلمان على جهودهم الكبيرة فى مناقشة التعديلات الدستورية وصياغتها فى أفضل صورة مؤكدا ان الدكتور على عبد العال هو المايسترو الذي اخرج سيمفونية التعديلات بتلك الصورة الرائعة التي لاقت ارتياحا كبيرا في اوساط السياسيين والبرلمانيين وأساتذة وفقهاء القانون الدستوري.