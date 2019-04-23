قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبير مستشاريه في البيت الأبيض، إنه سيتم الكشف عن خطة السلام في الشرق الأوسط، أو ما يعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن"، بعد شهر رمضان المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس.
وكانت مصادر تحدث منذ أيام، عن إعلان كوشنر تفاصيل جديدة عن صفقة القرن بعد انتهاء رمضان.
وأعلن دونالد ترامب عشية تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، عن شيء اعتبره البعض أحد أكثر الأمور جرأة حتى الآن، إذ أخبر رجل الأعمال النيويوركي مجموعة أشخاص في حفل عشاء رسمي إنه وجد أخيرًا الرجل الذي سيحقق السلام في الشرق الأوسط،...
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. واشنطن تحدد موعد الكشف عن "صفقة القرن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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