الجريدة الرسمية تنشر نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 38 لسنة 2019، بأن تعلن نتيجة الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور والذي أجري خارج البلاد أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأجري داخل البلاد أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل.
وقالت الهيئة، إن 27 مليون و193 ألف و593 ناخبًا داخل وخارج مصر أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء بنسبة 44.33%، بينهم 26 مليون و362 ألف و421...
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