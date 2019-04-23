رئيس سريلانكا: تغيير قادة الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة

أعلن رئيس ​سريلانكا​ ​مايثريبالا سيريسينا​ عن "إعادة هيكلة ​الأجهزة الأمنية​ في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي خلفت مئات القتلى والجرحى"، متوقعاً "تغيير القيادات الأمنية خلال 24 ساعة"، مشيراً إلى أن "المسؤولين الأمنيين الذين تلقوا تقريرا استخباراتيا من دولة أجنبية لم يقدموه إلي".

يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد ثلاث كنائس وعدة فنادق في ​كولومبو​ عاصمة سريلانكا ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى إلى سقوط 310 قتلى وحوالي 500 جريح. وعلى الأثر فرضت السلطات فرضت حظرًا للتجول لمدة 12 ساعة بأثر فوري بعد ما حصل، ثمّ جددته من الساعة الثامنة مساء وحتى الرابعة فجرًا. كما أن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل عبر ​الإنترنت​ حجبت.

وكانت ​الحكومة​ السريلانكية قد أعلنت أنه تم توقيف 40 شخصا على خلفية الاعتداءات التي نفذتها "جماعة التوحيد الوطنية" بمساعدة شبكة دولية.

فيما أفادت وكالة "أعماق" بأن "تنظيم "داعش" الارهابي تبنى الاعتداءات على سريلانكا".