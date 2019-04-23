غطاس خوري: انجاز الموازنة من الأولويات ومن المحرمات افشالها

أكد مستشار رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، ​غطاس خوري​ انه "نحن نناقش ​الموازنة​ التي طرحها وزير المال ​علي حسن خليل​ وكل الوزارات لها حق ان تناقش بنودها". وعن الهجوم المتكرر على الحريري، اعتبر خوري ان "الضرر من هذا الهجوم يلحق بالبلد". وقال: "نحن متفقون ان انجاز الموازنة من الأولويات ومن المحرمات افشالها".

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