العثور على جثة سوداني في خراج بلدة كفرقوق راشيا

عثر على جثة مواطن سوداني في منطقة الكسارات في خراج بلدة كفرقوق في قضاء راشيا يدعى عمر بله عبدالله ريس كوكاب دخل خلسة من الاراضي السورية الى لبنان عبر معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا، في المنطقة الممتدة بين مزرعة دير العشاير السورية ووادي حلوة في قضاء راشيا.
وقد سلمت القوى الامنية الجثة الى احد مستشفيات المنطقة وفتحت تحقيقا بالموضوع.
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