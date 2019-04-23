العثور على جثة سوداني في خراج بلدة كفرقوق راشيا

عثر على جثة مواطن سوداني في منطقة الكسارات في خراج بلدة كفرقوق في ​قضاء راشيا​ يدعى عمر بله عبدالله ريس كوكاب دخل خلسة من ​الاراضي السورية​ الى ​لبنان​ عبر معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا، في المنطقة الممتدة بين مزرعة ​دير العشاير​ السورية ووادي حلوة في قضاء راشيا.

وقد سلمت ​القوى الامنية​ الجثة الى احد ​مستشفيات​ المنطقة وفتحت تحقيقا بالموضوع.