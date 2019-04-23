قوى الأمن: تنظيم محضر فئة خامسة وحجز سيارة مخالفة بزحلة اثر التلاعب برقم لوحتها

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​، أنّ "​مفرزة سير زحلة​ في قوى الأمن الداخلي، قامت بتنظيم محضر فئة خامسة وحجز السيارة المخالفة، بعد أن أقدم السائق على التلاعب برقم اللوحة وتحويل الرقم 3 لكي يصبح 8، بهدف التهرّب من رادار السرعة".

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