رأى النائب طوني فرنجية في حديث تلفزيوني ان "الوضع الاقتصادي يتطلب إرجاء طرح الكثير من القوانين لأنها ترتب أعباء على الدولة". وقال: نعمل أيضاً على تعزيز التنمية المستدامة وعلى عدد من المشاريع المحلية في قضاء زغرتا".
وتمنى أن يتضاعف عدد النواب الشباب في البرلمان خلال الانتخابات المقبلة.
وأشار إلى ان "المشاكل التي كنا قد ورثناها وضعنا لها حداً في المصالحة مع القوات.. ونحن نرث مبادئ وقيم ولا نرث مشاكل وعداوات".
كانت هذه تفاصيل خبر طوني فرنجية: المشاكل التي كنا قد ورثناها وضعنا لها حداً في المصالحة مع القوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.