طوني فرنجية: المشاكل التي كنا قد ورثناها وضعنا لها حداً في المصالحة مع القوات

رأى النائب ​طوني فرنجية​ في حديث تلفزيوني ان "​الوضع الاقتصادي​ يتطلب إرجاء طرح الكثير من القوانين لأنها ترتب أعباء على الدولة". وقال: نعمل أيضاً على تعزيز التنمية المستدامة وعلى عدد من المشاريع المحلية في ​قضاء زغرتا​".

وتمنى أن يتضاعف عدد النواب ​الشباب​ في البرلمان خلال ​الانتخابات​ المقبلة.

وأشار إلى ان "المشاكل التي كنا قد ورثناها وضعنا لها حداً في المصالحة مع ​القوات​.. ونحن نرث مبادئ وقيم ولا نرث مشاكل وعداوات".