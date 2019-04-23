الراعي التقى وفودا وفعاليات رسمية وسياسية مهنئة بالعيد

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وفودا وفعاليات رسمية وسياسية واجتماعية ودينية قدمت التهاني بمناسبة عيد الفصح. ومن المهنئين النائبين جورج عطالله وماريو عون، الوزيرين السابقين نقولا تويني وخليل الهراوي، وفد قيادة الجيش ضم العميد الركن خليل يحيا والعميد الركن كليمان سعد، فرنسوا أبي صعب، جان حواط وحسن مظلوم، قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، رئيس رابطة قنوبين نوفل الشدراوي، رؤساء بلديات وأعضاء مجالس بلدية ومخاتير من عدد من البلدات، أصدقاء القربان، جماعة خدمة المحبة، وفود شعبية من حملايا، قرنايل، بريتال، وبعلبك ومن إدارة مستشفى الجعيتاوي.

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