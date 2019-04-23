وزير الثقافة: التقشف في الموازنة لا يعني أن تُعفى الدولة من التزاماتها

شدّد وزير الثقافة ​محمد داوود​ داوود، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التقشُف في ​الموازنة​ لا يعني أن تُعفى الدولة من التزاماتها، ومن أن تكون حامية وراعية لتطلّعات الناس وحقّهم في التنمية ورفع الحِرمان عنهم".

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