طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم صباحاً يتحول ظهراً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ملموس ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال والداخل. ويبقى خطر تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ التي تعلو ال ١٥٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى .

كما توقعت ان يكون طقس الخميس مشمسا مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، مترافقة بإنخفاض نسبة الرطوبة. تحذير من ارتفاع منسوب الأنهار بسبب ذوبان ​الثلوج​ .

وتوقعت ان يكون طقس الجمعة مشمسا مع ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والداخل ودون تعديل يُذكر على الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.