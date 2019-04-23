طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط

أفادت مصلحة الارصاد الجوية في الطيران المدني بأن طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم صباحاً يتحول ظهراً الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل. ويبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو ال ١٥٠٠ متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى .
كما توقعت ان يكون طقس الخميس مشمسا مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع والتي تلامس معدلاتها الموسمية على الساحل، مترافقة بإنخفاض نسبة الرطوبة. تحذير من ارتفاع منسوب الأنهار بسبب ذوبان الثلوج .
وتوقعت ان يكون طقس الجمعة مشمسا مع ارتفاع اضافي بسيط بدرجات الحرارة على الساحل والداخل ودون تعديل يُذكر على الجبال، كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.
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