النشرة: توقيف شخص في رأس العين في بعلبك بجرم محاولة قتل

أفاد مراشل "​النشرة​" في ​البقاع​ انه "في محله طريق ​رأس العين​ ​بعلبك​ وبعد رصد ومتابعه من مفرزه استقصاء البقاع تم توقيف المدعو م ع المطلوب بجرم طعن في سكين ومحاوله قتل".

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