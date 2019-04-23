ريا الحسن: نواجه اليوم أكبر مشكل مالي واقتصادي بتاريح لبنان

علقت وزيرة الداخلية ريا الحسن على الخلاف بين مفوض الحكومة لدى ​المحكمة العسكرية​ القاضي ​​بيتر جرمانوس​ وفرع المعلومات التابع لقوى الامن الداخلي، قائلة: "إن كان هناك خلافا فلا يجب التعامل معه بهذه الطريقة وأنا على تنسيق مع مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان ورئيس الحكومة سعد الحريري".

وفي حديث تلفزيوني، لفتت الحسن إلى "اننا اليوم بوقت نواجه فيه أكبر مشكل مالي واقتصادي بتاريح لبنان وفي حال كان هناك ضرورة بتخفيض بعض الامتيازات سيتم البحث به جدياً ومجلس الوزراء لم تصل إليه الموازنة بعد للبحث بالاجراءات التي ستتخذ".