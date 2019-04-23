لفت رئيس ​اتحاد بلديات الضاحية​ ​محمد درغام​ إلى أن "عائدات الصندوق البلدي التي توزع على البلديات تصرف على الفريق الاداري الذي يخدم الناس وعلى المشاريع الاساسية الاستراتيجية في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "يمكن للدولة اللبنانية المس بأي أمر إلا مستحقات البلديات".

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس اتحاد بلديات الضاحية: يمكن للدولة المس بأي أمر إلا مستحقات البلديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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