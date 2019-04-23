لفت رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الاسمر​ في حديث تلفزيوني إلى أن "ما قاله الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ يوم أمس عن ​الموازنة​ وعن الازمة الاقتصادية التي نمر بها في البلاد أتى لحماية الشعب اللبناني من الاجراءات الضريبية و بالتالي نحن نعتبر أننا أصبحنا تحت مظلة تحمي الطبقة العمالية من ​الضرائب​ المقترحة أو تخفيض الاجور".

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كانت هذه تفاصيل خبر الاسمر: كلام السيد نصرالله يوم أمس عن الوضع الاقتصادي أتى لحماية الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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